Judo Italia sale a quota 8 medaglie agli Europei a Podgorica Domani la competizione a squadre mista

Europei di Judo a Podgorica (Montenegro). La Nazionale Italiana ha totalizzato la bellezza di otto medaglie (1 oro, 2 argenti e 5 bronzi). Nel day-4 sono arrivati due terzi posti firmati da Gennaro Pirelli nei -100 kg maschili e da Asya Tavano nei +78 kg femminili. Domani, vi sarà la prova a squadre mista e il Bel Paese proverà a farsi valere.Eccellenti le prestazioni nel Final Block odierno degli azzurri. Pirelli si presentava come favorito nel confronto diretto con l'ucraino Anton Savytskiy, ricordando le affermazioni negli Europei di Zagabria dell'anno scorso e nel Grand Slam a Baku del 2022. Un match iniziato a ritmi lenti per il napoletano, che però dopo i 2? ha cambiato marcia e nel Golden Score ha ottenuto lo yuko che ha fatto calare il sipario.

