Muore travolto da auto era un medico Il dolore della famiglia

medico in pensione originario della Moldavia. Viveva per buona parte dell’anno in Maremma per stare insieme alla figlia Marcela, che era arrivata a Grosseto molti anni fa e che qui ha costruito la sua vita.Una volta in pensione, per l’uomo è stato più facile stare vicino alla figlia. La tragedia è accaduta nel primo pomeriggio del 25 aprile, una giornata di festa che si è trasformata in dramma. Una Golf bianca ha travolto l'uomo mentre era in bicicletta in via Senese, una strada ad alto scorrimento.Sembra che la Golf non viaggiasse a velocità elevatissima ma dopo l’urto e l’intervento del 118 ogni tentativo di rianimazione dell’ex medico in pensione è stato vano. E’ morto dopo il trasporto al vicino ospedale Misericordia di Grosseto. Lanazione.it - Muore travolto da auto: era un medico. Il dolore della famiglia Leggi su Lanazione.it Grosseto, 26 aprile 2025 – Lutto a Grosseto per la scomparsa di Eugeniu Dabija, 65 anni, exin pensione originarioMoldavia. Viveva per buona parte dell’anno in Maremma per stare insieme alla figlia Marcela, che era arrivata a Grosseto molti anni fa e che qui ha costruito la sua vita.Una volta in pensione, per l’uomo è stato più facile stare vicino alla figlia. La tragedia è accaduta nel primo pomeriggio del 25 aprile, una giornata di festa che si è trasformata in dramma. Una Golf bianca hal'uomo mentre era in bicicletta in via Senese, una strada ad alto scorrimento.Sembra che la Golf non viaggiasse a velocità elevatissima ma dopo l’urto e l’intervento del 118 ogni tentativo di rianimazione dell’exin pensione è stato vano. E’ morto dopo il trasporto al vicino ospedale Misericordia di Grosseto.

