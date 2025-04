VIDEO Ciao Graziano l’emozionante video del Lecce per il fisioterapista scomparso

video / “Ciao Graziano”: l’emozionante video del Lecce per il fisioterapista scomparsoSui canali social del club giallorosso è stato pubblicato un video dedicato a Graziano Fiorita, il fisioterapista 47enne scomparso all'improvviso mentre si trovata in ritiro con la squadra di Marco Giampaolo. Dall'abbraccio con Baschirotto alle esultanze con Krstovic, il post ha registrato migliaia di commenti affettuosi, provenienti da ogni parte d'Italia. Golssip.it - VIDEO / “Ciao Graziano”: l’emozionante video del Lecce per il fisioterapista scomparso Leggi su Golssip.it / “”:delper ilSui canali social del club giallorosso è stato pubblicato undedicato aFiorita, il47enneall'improvviso mentre si trovata in ritiro con la squadra di Marco Giampaolo. Dall'abbraccio con Baschirotto alle esultanze con Krstovic, il post ha registrato migliaia di commenti affettuosi, provenienti da ogni parte d'Italia.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Bella ciao” cantata contro Mattarella. Spunta il video della Zakharova con un “compagno” italiano - E’ stato diffuso, dalla portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, il video nel quale la si vede ricevere da un giornalista italiano, da sempre filo-russo e favorevole all’invasione del Donbass, le “fake” firme raccolte contro il capo dello Stato Mattarella per il paragone tra la Russia e il Terzo Reich. “Oggi abbiamo incontrato il giornalista dell’agenzia di stampa International Reporters e autore del canale Telegram Donbass Italia, Vincenzo Lorusso“, si legge nel messaggio allegato a un video in cui si vedono i due e poi prosegue: “Il giornalista ha depositato le prime 10. 🔗secoloditalia.it

Roma, “manifestazione per l'Europa” in piazza del popolo, tra bandiere LGBTQ+, "riarmo contro la Russia" e “Bella ciao”, cori contro Trump: “E? il male assoluto” - VIDEO - In piazza le opposizioni e circa 30mila persone, assenti centrodestra e M5S; contromanifestazioni in piazza Barberini e alla Bocca della Verità In piazza del Popolo a Roma si è tenuta la "manifestazione per l'Europa". Oltre 30mila persone si sono riunite con bandiere LGBTQ+, dell'Unione Europ 🔗ilgiornaleditalia.it

25 aprile: a Romano di Lombardia si canta Bella ciao nonostante il divieto. VIDEO - Nonostante il divieto di eseguire musica deciso dall'amministrazione comunale per rispettare le indicazioni sul lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, il corteo del 25 aprile di Romano di Lombardia ha comunque intonato “Bella ciao”. "Ho faticato a trovare le disposizioni del governo e quelle prefettizie - commenta Walter Torioni, presidente Anpi di Romano di Lombardia - e comunque non ho letto da nessuna parte che si dovesse silenziare 'Bella ciao', che è un canto d'amore, ma probabilmente non è ancora recepito come tale". 🔗tg24.sky.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Lecce ricorda Graziano Fiorita: il video social è da brividi - Un video emozionante, accompagnato da una musica toccante, senza necessità di aggiungere alcuna parola. Il Lecce ha voluto ricordare così Graziano Fiorita, storico fisioterapista del club salentino, s ... 🔗msn.com