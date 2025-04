Delap Juve cosa cambia dopo la retrocessione dell’Ipswich C’è un’importante novità di mercato sull’attaccante

Delap Juve: come cambia il suo futuro dopo la retrocessione dell'Ipswich. C'è un'importante novità di mercato sull'attaccanteLa retrocessione in Championship maturata aritmeticamente oggi dall'Ipswich, sconfitto 3-0 dal Newcastle, segna un'importante novità anche per il futuro di Liam Delap, obiettivo del calciomercato Juve in vista dell'estate.È scattata infatti, a causa della retrocessione dalla Premier League del club inglese, la clausola rescissoria dal valore di 30 milioni per l'attaccante. Per avere Delap, dunque, servirà pagare questa cifra: oltre ai bianconeri, c'è il Manchester United anche fortemente interessato.

