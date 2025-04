Matteo Arnaldi batte Djokovic al torneo di Madrid Incredibile è sempre stato il mio idolo

Roma, 26 aprile 2025 - "E' un sogno che si avvera, Novak è sempre stato il mio idolo" è incontenibile la gioia di Matteo Arnaldi che ha battuto Novak Djokovic in due set al al secondo turno del "Mutua Madrid Open".Il tennista sanremese, numero 44 del ranking mondiale, ha piegato 6-3 6-4 il serbo, n.5 Atp e testa di serie numero 4, in un'ora e 42 minuti.Incredulo il 24enne: "Novak è il mio idolo, ero già contento di poterci giocare contro, perché non era mai successo. Invece l'ho battuto è Incredibile". Ha aggiunto: "Per riuscirci ho dovuto giocare al mio meglio. Sapevo che lui non è in un gran momento di forma così ho cercato di portare avanti gli scambi e cercar di farlo sbagliare. Ovviamente ero molto teso all'inizio, quasi me la facevo sotto, anche perchè da quando avevo 9 o 10 anni ho cominciato a guardare le sue partite ma poi con l'andare avanti della partita mi sono calmato.

