L’incontro tra Meloni e Zelensky a Palazzo Chigi

Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi. I due si sono visti nel pomeriggio in seguito ai funerali di Papa Francesco. La presidente del Consiglio "ha salutato positivamente la piena disponibilità dell'Ucraina per un immediato cessate il fuoco. Ora ci si attende che anche la Russia dimostri concretamente la propria volontà di perseguire la pace", si legge in una nota di Chigi.

Meloni: Zelensky dopo incontro con Trump? Dispiaciuto ma lucido, cerca soluzioni - "Ho trovato Zelensky dispiaciuto sicuramente, ma credo che tutti siamo dispiaciuti, credo che anche i protagonisti siano dispiaciuti; però l'ho trovato molto lucido, razionale, una persona che vuole cercare delle soluzioni e questo è molto importante". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un punto stampa a Londra in occasione del Leaders' meeting on Ukraine.

Il lungo addio a Francesco: San Pietro stracolma, 200 mila persone ai funerali. Trump vede Zelensky, fissato nuovo incontro dopo la cerimonia | Ci sono Meloni e Mattarella: orari e corteo - Il funerale del Papa oggi, sabato 26 aprile: la diretta della cerimonia e tutte le ultime notizie sulle esequie in Piazza San Pietro

Meloni sente Trump: la telefonata prima dell'incontro con Zelensky - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto questa sera una conversazione telefonica con il Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald J. Trump, anche in vista dell'incontro che domani terrà a Londra con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. In una nota diramata ieri, invece, Meloni ha detto: "È necessario un immediato vertice tra Stati Uniti, Stati europei e alleati per parlare in modo franco di come intendiamo affrontare le grandi sfide di oggi, a partire dall'Ucraina, che insieme abbiamo difeso in questi anni, e di quelle che saremo chiamati ad affrontare in futuro.

