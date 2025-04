Card Marx ‘nuovo papa dovrebbe essere credibile come Francesco’

Cardinale Reinhard Marx il conclave durerà "pochi giorni". "In questi giorni – aggiunge il Cardinale tra i tre porporati tedeschi ammessi al voto – si è potuto vedere il sentimento del popolo di Dio. I Cardinali non possono ignorare questo sentimento. La Chiesa c'è per essere al servizio della gente". "Non cerchiamo un.

Conclave: card. Marx, Papa italiano? È tutto aperto - Roma, 26 apr. (LaPresse) – “Il prossimo Papa italiano? È tutto aperto. Non è una questione di lingua, Paese o cultura. Non è questione che sia conservatore o progressista. È una questione di credibilità e di dialogo. Deve aver chiara l’importanza del Vangelo in tutto il mondo. Deve avere una visione universale” come Francesco che “dava questi impulsi e il nuovo Papa dovrebbe essere in questo solco di credibilità. 🔗lapresse.it

