Grande Fratello i fan di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato chiamano la cartomante missione macumba

Shaila e Lorenzo scatena il web: tra lacrime, amuleti e speranze, i fan tentano il tutto per tutto per farli tornare insieme. La storia d'amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, è giunta al termine nel modo più inatteso. Durante la finale del reality, l'ex velina ha deciso di lasciare in diretta il modello milanese, sorprendendo non solo lui ma anche il pubblico da casa. Dopo l'uscita dalla Casa, l'ex velina ha confermato la sua scelta, dichiarando di voler archiviare definitivamente la relazione, senza alcuna intenzione di un ritorno di fiamma. Fan in tilt: lacrime e cartomanti per salvare l'amore Una decisione che ha profondamente deluso i fan della coppia, i quali hanno continuato a .

Cosa riportano altre fonti

Grande Fratello, Zeudi riceve informazioni dall’esterno: il gesto dei fan - Grande Fratello, i fan mettono Zeudi Di Palma in guardia da Shaila Gatta: arriva la segnalazione e la rivelazione Grande Fratello, Zeudi Di Palma è stata messa in guardia dai fan da Shaila Gatta. Il fandom dell’ex Miss Italia si è unito per poter fare arrivare in Casa un messaggio forte e chiaro. Shaila Gatta da quando Zeudi è riuscita a conquistare un posto tra i finalisti ha iniziato a criticarla per i suoi atteggiamenti rompendo l’amicizia. 🔗361magazine.com

Zeudi Di Palma, la “vera vincitrice” per i fan: raccolta fondi da record dopo il Grande Fratello - Le fan di Zeudi Di Palma puntano alla cifra di 50.000 euro Alla vigilia della finale del Grande Fratello, Zeudi Di Palma era tra le grandi favorite per la vittoria insieme a Helena Prestes. Il sostegno delle sue fan era fortissimo, tanto che il fandom delle “Zelene” – nato per celebrare il legame tra Zeudi e Helena – si è poi unito in un unico obiettivo: portare la giovane campana alla vittoria. 🔗notizieaudaci.it

Lorenzo Spolverato, la sorpresa dei fan dopo il Grande Fratello ‘rovinata’ da Shaila - Una camera d’albergo addobbata di petali di rose per Lorenzo Spolverato. Una sorpresa dei fan che sa di beffa. La finale del Grande Fratello ha decretato Jessica Morlacchi vincitrice, mentre per l’ex tentatore, classificatosi quarto, la serata ha avuto un sapore agrodolce. Grande Fratello, Lorenzo Spolverato tra delusione e festeggiamenti dopo la finale Il modello milanese ha dovuto affrontare non solo l’eliminazione al televoto contro Chiara Cainelli, ma anche la fine della sua relazione con Shaila Gatta, che lo ha lasciato in diretta TV durante la finale. 🔗notizieaudaci.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

