Tommaso Paradiso diventa papà Carolina Sansoni è incinta di una bambina

Carolina Sansoni, la fidanzata di Tommaso Paradiso, sarebbe incinta di una bambina che dovrebbe nascere a maggio e hanno deciso di passare le ultime settimane nel relax della loro mega villa a Capalbio.Carolina e Tommaso sono legati dal 2017, anno in cui si sono conosciuti durante una partita di calcio. Fin da subito compresero di avere molto in comune e così iniziarono a frequentarsi. A Cosmopolitan, tempo fa, Paradiso affermò: “Per me la felicità sono quelle cose che tutti noi consideriamo banali, ma che non lo sono. L’amore, l’amicizia, una cena, la famiglia, la chitarra, il pianoforte, lo sport. Abbiamo creato un sistema per cui vale la pena vivere ancora. Ed è a queste che mi aggrappo. Il mio quotidiano”.Carolina, romana classe 1989, è un’imprenditrice digitale che ha fondato “un’agenzia creativa e un canale media dedicati al mondo del lavoro e a chi ne fa parte: dai professionisti alle grandi imprese”. Metropolitanmagazine.it - Tommaso Paradiso diventa papà, Carolina Sansoni è incinta di una bambina Leggi su Metropolitanmagazine.it , la fidanzata di, sarebbedi unache dovrebbe nascere a maggio e hanno deciso di passare le ultime settimane nel relax della loro mega villa a Capalbio.sono legati dal 2017, anno in cui si sono conosciuti durante una partita di calcio. Fin da subito compresero di avere molto in comune e così iniziarono a frequentarsi. A Cosmopolitan, tempo fa,affermò: “Per me la felicità sono quelle cose che tutti noi consideriamo banali, ma che non lo sono. L’amore, l’amicizia, una cena, la famiglia, la chitarra, il pianoforte, lo sport. Abbiamo creato un sistema per cui vale la pena vivere ancora. Ed è a queste che mi aggrappo. Il mio quotidiano”., romana classe 1989, è un’imprenditrice digitale che ha fondato “un’agenzia creativa e un canale media dedicati al mondo del lavoro e a chi ne fa parte: dai professionisti alle grandi imprese”.

