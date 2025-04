Matteo Arnaldi sorpassa Sonego nel ranking ATP E se avanzasse ancora a Madrid…

Matteo Arnaldi ha superato Lorenzo Sonego nel ranking ATP dopo l’impresa confezionata contro Novak Djokovic al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il 24enne ha battuto il 24 volte Campione Slam in due set sulla terra rossa spagnola e si è issato a quota 1.260 punti, scavalcando il piemontese, che resta fermo a 1.245 dopo aver perso contro l’australiano Alex de Minaur.L’affermazione contro il fuoriclasse serbo ha permesso al 24enne di guadagnare virtualmente una posizione nella classifica internazionale e di portarsi al 43mo posto, diventando così il quinto italiano alle spalle di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Gli scenari potrebbero farsi ancora più interessanti in caso di cavalcata sul mattone tritato iberico.Matteo Arnaldi incrocerà il bosniaco Dusan Dzumhur e se dovesse vincere approderebbe agli ottavi di finale con 1. Oasport.it - Matteo Arnaldi sorpassa Sonego nel ranking ATP. E se avanzasse ancora a Madrid… Leggi su Oasport.it ha superato LorenzonelATP dopo l’impresa confezionata contro Novak Djokovic al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il 24enne ha battuto il 24 volte Campione Slam in due set sulla terra rossa spagnola e si è issato a quota 1.260 punti, scavalcando il piemontese, che resta fermo a 1.245 dopo aver perso contro l’australiano Alex de Minaur.L’affermazione contro il fuoriclasse serbo ha permesso al 24enne di guadagnare virtualmente una posizione nella classifica internazionale e di portarsi al 43mo posto, diventando così il quinto italiano alle spalle di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli eBerrettini. Gli scenari potrebbero farsipiù interessanti in caso di cavalcata sul mattone tritato iberico.incrocerà il bosniaco Dusan Dzumhur e se dovesse vincere approderebbe agli ottavi di finale con 1.

Matteo Arnaldi cede in tre set ad Alexander Zverev dopo una lotta furibonda ad Acapulco - Ci ha provato Matteo Arnaldi (n.33 del ranking) a far saltare il banco nella sfida di primo turno dell’ATP500 di Acapulco (Messico) contro il n.2 del mondo, Alexander Zverev. Il ligure ha impegnato in quasi tre ore di gioco (2 ore e 46 minuti) il tedesco sul cemento centroamericano, andando avanti di un set, ma poi commettendo errori importanti nelle fasi decisive. Ne ha approfittato Zverev, impostosi col punteggio di 6-7 (2) 6-3 6-4. 🔗oasport.it

Matteo Arnaldi vince la battaglia con Kovacevic nel primo turno di Indian Wells - Vince un’autentica battaglia Matteo Arnaldi che nel primo turno dell’ATP di Indian Wells, primo master 1000 della stagione batte l’americano Alexandar Kovacevic con il punteggio di 6-3 5-7 6-4 al termine di un match durato due ore e trenta minuti. Il giocatore ligure accede così al secondo turno dove sfiderà il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 7. La partita inizia su buoni ritmi, i due contendenti sono implacabili sui rispettivi turni di battuta e concedono poco ai rivali. 🔗oasport.it

Matteo Arnaldi vince la battaglia con Tien e accede ai quarti a Delray Beach: decisivo il tiebreak del 3° set - Matteo Arnaldi stacca il biglietto per i quarti di finale dell’ATP 250 di Derlay Beach. Il tennista ligure si reso protagonista di una bella vittoria contro il giovane talento americano Learner Tien, numero 82 del mondo, che si era messo in luce agli Australian Open, raggiungendo gli ottavi dove è stato poi sconfitto da Lorenzo Sonego. Un successo arrivato dopo una battaglia di quasi tre ore, con una bella rimonta nel terzo set, per Arnaldi, che si è imposto con il punteggio di 7-6 4-6 7-6. 🔗oasport.it

