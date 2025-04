Zona Cattedrale uomo trovato morto in casa dopo giorni

giorni e la ragione si è scoperta dopo le telefonate al 112 da parte dei vicini e dell’amministratore condominiale. Un uomo di 48 anni è stato trovato morto all’interno di un appartamento di via della Rosa alla Gioiamia, non lontano dalla Cattedrale. Dai primi. Palermotoday.it - Zona Cattedrale, uomo trovato morto in casa dopo giorni Leggi su Palermotoday.it Non si vedeva in giro dae la ragione si è scopertale telefonate al 112 da parte dei vicini e dell’amministratore condominiale. Undi 48 anni è statoall’interno di un appartamento di via della Rosa alla Gioiamia, non lontano dalla. Dai primi.

