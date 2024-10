Il 26enne arrestato per violenza sessuale sui due nipoti, chiuso l'incidente probatorio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le presunte vittime, che avevano confermato le accuse in aula, sono state ritenute capaci di testimoniare: l'inchiesta a carico del 26enne di Favara, arrestato con l'accusa di avere violentato i due nipoti di tredici anni, arriva al momento decisivo. Il gip Giuseppe Miceli ha chiuso l'incidente Agrigentonotizie.it - Il 26enne arrestato per violenza sessuale sui due nipoti, chiuso l'incidente probatorio Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Le presunte vittime, che avevano confermato le accuse in aula, sono state ritenute capaci di testimoniare: l'inchiesta a carico deldi Favara,con l'accusa di avere violentato i duedi tredici anni, arriva al momento decisivo. Il gip Giuseppe Miceli hal'

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Bologna - spacca i finestrini delle auto in sosta e aggredisce i carabinieri : arrestato 26enne - Bologna, 7 ottobre 2024 - Un uomo di 26 anni √® stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile con l'accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. . A quel punto,¬†il malvivente ha cercato di divincolarsi aggredendo i militari¬†con calci e pugni. √ą quanto accaduto l'altra sera quando i carabinieri, su indicazione¬†della centrale operativa,¬†hanno effettuato un intervento in ... (Ilrestodelcarlino.it)

Bologna : palpeggia una ragazza e aggredisce il fidanzato - arrestato 26enne - . Per questo un uomo di 26 anni, italiano, è stato arrestato dai militari dell'Arma del nucleo radiomobile con l'accusa di violenza sessuale e resistenza a un pubblico ufficiale. Il ventiseienne, accusato di violenza sessuale e resistenza a un pubblico ufficiale, è stato arrestato e portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. (Ilrestodelcarlino.it)

Insulti e botte alla moglie incinta : arrestato 26enne -   . L'ultima aggressione fisica è avvenuta il giorno dell’intervento dei Carabinieri, scaturita dal rifiuto del marito alla decisione della donna di interrompere una gravidanza, conseguenza di una violenza sessuale subita dallo stesso. I militari sono giunti presso l’abitazione, sorprendendo il 26enne mentre si stava allontanando. (Ilgiorno.it)