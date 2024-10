Ghali al fianco di sua madre, operata di tumore per la terza volta: “In quei giorni ho avuto tanta paura” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un anuova operazione per la mamma di Ghali a causa di un tumore, il cantante ha messo in musica quei momenti difficili L'articolo Ghali al fianco di sua madre, operata di tumore per la terza volta: “In quei giorni ho avuto tanta paura” proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Ghali al fianco di sua madre, operata di tumore per la terza volta: “In quei giorni ho avuto tanta paura” Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un anuova operazione per la mamma dia causa di un, il cantante ha messo in musicamomenti difficili L'articoloaldi suadiper la: “Inho” proviene da Novella 2000.

Ghali e il dolore per la mamma malata di tumore : «Le hanno diagnosticato il cancro per la terza volta» - Ghali e il dramma della madre malata di cancro per la terza volta Nulla può raccontare meglio delle parole di Ghali il tormento, la paura e la forza che ha sentito dopo aver scoperto della malattia della madre. Ho messo le cuffie e ho schiacciato play su “niente panico”. Spesso andavo a prendermi una boccata d’aria nel giardino dell’ospedale e quel giorno ero lì. (Donnapop.it)