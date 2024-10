"Fragilità", terza edizione per la mostra al Mucir (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Galleria Spazio Vitale, galleria d'arte contemporanea, organizza una mostra dal titolo “Fragilità, terza edizione” al museo Mucir, ospitato nella chiesa di San Bonaventura in piazza Andrea Angiulli a Santa Maria Capua Vetere. L'esposizione delle opere sarà dal 12 ottobre al 12 novembre 2024 Casertanews.it - "Fragilità", terza edizione per la mostra al Mucir Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Galleria Spazio Vitale, galleria d'arte contemporanea, organizza unadal titolo “” al museo, ospitato nella chiesa di San Bonaventura in piazza Andrea Angiulli a Santa Maria Capua Vetere. L'esposizione delle opere sarà dal 12 ottobre al 12 novembre 2024

