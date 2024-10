FC 25, La nuova Evoluzione rievoca le Notti Magiche (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ecco una guida completa dedicata all’Evoluzione denominata “Notti Magiche” disponibile in Ultimate Team su EA FC 25 dal 10 ottobre 2024. Scatena la potenza del tuo centravanti con un bonus alle statistiche, lo stile di gioco Trivela e il ruolo Rapace+ per ricreare la magia delle Notti europee nella tua squadra. Imiglioridififa.com - FC 25, La nuova Evoluzione rievoca le Notti Magiche Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ecco una guida completa dedicata all’denominata “” disponibile in Ultimate Team su EA FC 25 dal 10 ottobre 2024. Scatena la potenza del tuo centravanti con un bonus alle statistiche, lo stile di gioco Trivela e il ruolo Rapace+ per ricreare la magia delleeuropee nella tua squadra.

