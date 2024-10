Amica.it - “Emily in Paris”: lo strano caso dello scontro tra Macron e il sindaco di Roma

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Un battibecco tra “cugini” ma – speriamo – senza risvolti da crisi diplomatica. E tutto per colpa di Emily in Paris e del momentaneo trasferimento della sua protagonista nella Città Eterna. Intervistato da Variety il presidente francese Emmanuelha detto che «Emily in Paris anon ha senso. Lotteremo duramente. E chiederemo di rimanere a Parigi». GUARDA LE FOTO Le acconciature capelli all’italiana di Emily in Paris 4e Gualtieri “si contendono” Emily Non ci staa vedere l’americana più famosa (e discussa) di Francia – interpretata da Lily Collins – che fa armi e bagagli per trasferirsi nella capitale italiana, come abbiamo visto nel finale della quarta stagione. Anche perché, in termini di attrattiva, il bilancio della serie è «super positivo», ha spiegato