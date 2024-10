Elly Schlein rappa e balla con J-Ax sul palco al concerto degli Articolo 31 al Forum di Assago, sa tutte le parole - VIDEO (Di giovedì 10 ottobre 2024) Elly Schlein rappa con J-Ax sul palco durante un concerto degli Articolo 31 al Forum di Assago, Milano, e il VIDEO fa il giro del web. La segretaria dem conosce tutte le parole, canta e gesticola come i veri rapper. Alla fine della performance ha ottenuto l'applauso del pubblico. Da sempre appassion Ilgiornaleditalia.it - Elly Schlein rappa e balla con J-Ax sul palco al concerto degli Articolo 31 al Forum di Assago, sa tutte le parole - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)con J-Ax suldurante un31 aldi, Milano, e ilfa il giro del web. La segretaria dem conoscele, canta e gesticola come i veri rapper. Alla fine della performance ha ottenuto l'applauso del pubblico. Da sempre appassion

Milano - al Forum di Assago Elly Schlein sale sul palco (e rappa) con J-Ax – Il video - Sono l’eccezione che invalida la regola, fa male quando cado in testa tipo tegola», recitano alcune strofe del brano. E non erano soli. . ?? pic. Si vede che ha l’X Factor». «Per i media sono l’insidia, l’allarme, sveglia, allatto i bimbi con le rime dentro il biberon, con la perfidia di Crudelia Demon mangio sfigati come fossero bon bon, pigio il bottone della vibrazione in posizione on, zero ... (Open.online)

I video di Elly Schlein che rappa con J Ax sul palco - La segretaria, che ha sempre rivendicato il suo amore per la musica - tanto da organizzare gruppi di ascolto di Sanremo sui social network - mostra di conoscere tutte le rime e le accompagna con tutto il repertorio di passi e gestualità della cultura Hip Hop. AGI - Dopo le tensioni degli ultimi passaggi parlamentari, Elly Schlein si concede una serata di evasione dalla politica per rappare sul ... (Agi.it)

