Ilfattoquotidiano.it - Elly Schlein a La7: “Duetto con J-Ax? Mi sono buttata, non potevo rifiutare”. E recita a memoria una strofa della canzone ‘Così com’è’

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “Avevo 11 anni e quello degli Articolo 31 è stato il primo cdmia vita. Poi io e J-Ax ci siamo conosciuti perché aveva messo il suo like a un mio intervento in Parlamento sul salario minimo. Lo ha colpito il fatto che gli ho scritto citando citando i loro primi pezzi dei primi album. Quindi, quando mi è arrivato il suo invito al concerto, non l’ho potuto”. Così a L’aria che tira (La7) la segretaria del Pdmotiva la sua performance di ieri al concerto degli Articolo 31 sul palco del Forum di Assago, dove ha duettato con J-Ax sulle note“Così com’è”. E aggiunge: “Mon mi era mai capitato, io non ho mai cantato in vita mia. Anzi ieri arrivavo dal Parlamento, abbiamo finito alle sei con un intervento duro sui temi del lavoro e appena in tempoarrivata. Non ho potuto neanche provare, mi“.