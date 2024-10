Dopo le butter nails Selena Gomez lancia le apple cider nails: la shade autunnale perfetta (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sarebbe il sidro di mele, dal colore ambrato e aranciato, quello al quale si è ispirata Selena Gomez per la sua nail art. E la passione di Selena per le unghie laccate di rosso l’avevamo già vista quest’estate in occasione della prima di Only Murders in the building a Los Angeles. Dal profilo di Bachik compaiono le apple cider nails, unghie di un rosso che è in realtà declinabile in tantissime sfumature. Si tratta appunto di una sfumatura più calda e ambrata, che si ispira al sidro di mele, una bevanda ottenuta dalla fermentazione del succo, appunto, delle mele. Interessante la declinazione delle nail art sempre più vicina al cibo. Metropolitanmagazine.it - Dopo le butter nails Selena Gomez lancia le apple cider nails: la shade autunnale perfetta Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sarebbe il sidro di mele, dal colore ambrato e aranciato, quello al quale si è ispirataper la sua nail art. E la passione diper le unghie laccate di rosso l’avevamo già vista quest’estate in occasione della prima di Only Murders in the building a Los Angeles. Dal profilo di Bachik compaiono le, unghie di un rosso che è in realtà declinabile in tantissime sfumature. Si tratta appunto di una sfumatura più calda e ambrata, che si ispira al sidro di mele, una bevanda ottenuta dalla fermentazione del succo, appunto, delle mele. Interessante la declinazione delle nail art sempre più vicina al cibo.

