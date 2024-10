‘Diamo un calcio all’indifferenza’: domani partita tra ragazzi dell’Ipm di Nisida e Arci Scampia (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello ha organizzato per venerdì 11 ottobre alle ore 10:00 una partita di calcio “diamo un calcio all’indifferenza”, presso la scuola calcio Arci Scampia sita in Fratelli Cervi, tra i ragazzi dell’Ipm di Nisida e una squadra di ragazzi della scuola calcio Arci di Scampia. Prima della partita ci sarà un incontro con quattro classi del Liceo delle Scienze Umane “Quinto Orazio Flacco” di Portici e subito dopo avrà inizio la partita di calcio con l’obiettivo di creare un ponte tra dentro e fuori, che trasmetta un messaggio di riscatto e di speranza per i giovani detenuti che si traduca in un gioco di squadra. Anteprima24.it - ‘Diamo un calcio all’indifferenza’: domani partita tra ragazzi dell’Ipm di Nisida e Arci Scampia Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello ha organizzato per venerdì 11 ottobre alle ore 10:00 unadi“diamo unall’indifferenza”, presso la scuolasita in Fratelli Cervi, tra idie una squadra didella scuoladi. Prima dellaci sarà un incontro con quattro classi del Liceo delle Scienze Umane “Quinto Orazio Flacco” di Portici e subito dopo avrà inizio ladicon l’obiettivo di creare un ponte tra dentro e fuori, che trasmetta un messaggio di riscatto e di speranza per i giovani detenuti che si traduca in un gioco di squadra.

