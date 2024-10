Como, 22 espulsioni in poche settimane (Di giovedì 10 ottobre 2024) Como, 10 ottobre 2024 – Sono stati 22 i cittadini stranieri irregolari ai quali la Questura di Como ha notificato l’espulsione dall’Italia. Sono tutte persone che si sono distinte per condotte illegali o contrarie alla pubblica sicurezza, con l’accompagnamento alla frontiera di tre soggetti, rimpatriati verso il loro Paese d’origine: un marocchino di 30 anni al quale è stato negato l’asilo e due turchi, uno di 42 anni e l’altro di 24, irregolari sul territorio. Inoltre 12 sono stati gli ordini del questore Marco Calì a lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, notificati a quattro turchi, un pakistano, un senegalese, un somalo, tre marocchini, un peruviano e un cittadino del Bangladesh. Due le misure alternative della presentazione alla polizia giudiziaria in attesa della possibilità di rimpatrio, a carico di un cittadino cinese di 38 anni, e un marocchino di 26 anni. Ilgiorno.it - Como, 22 espulsioni in poche settimane Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – Sono stati 22 i cittadini stranieri irregolari ai quali la Questura diha notificato l’espulsione dall’Italia. Sono tutte persone che si sono distinte per condotte illegali o contrarie alla pubblica sicurezza, con l’accompagnamento alla frontiera di tre soggetti, rimpatriati verso il loro Paese d’origine: un marocchino di 30 anni al quale è stato negato l’asilo e due turchi, uno di 42 anni e l’altro di 24, irregolari sul territorio. Inoltre 12 sono stati gli ordini del questore Marco Calì a lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, notificati a quattro turchi, un pakistano, un senegalese, un somalo, tre marocchini, un peruviano e un cittadino del Bangladesh. Due le misure alternative della presentazione alla polizia giudiziaria in attesa della possibilità di rimpatrio, a carico di un cittadino cinese di 38 anni, e un marocchino di 26 anni.

