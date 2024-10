Lettera43.it - Chi è Han Kang, premio Nobel per la Letteratura 2024

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il premio Nobel per la Letteratura è andato a Han Kang. L'Accademia svedese ha deciso di assegnarlo per «la sua intensa prosa poetica che affronta i traumi storici ed espone la fragilità della vita umana». Classe 1970, è nota soprattutto per aver scritto il romanzo La vegetariana, edito in Italia da Adelphi. Oltre a 11 milioni di corone svedesi, pari a circa 950 mila euro, l'autrice sudcoreana guadagna così ancor di più l'attenzione dei festival internazionali, oltre che l'invito a vari eventi e la possibilità di espandere il successo della propria opera in più nazioni.