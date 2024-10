Ilrestodelcarlino.it - Bachini ed El Kaddouri, tanto passa da loro

(Di giovedì 10 ottobre 2024) In casa Spal c’è un problema di coperta corta in diversi ruoli. Le alternative al momento non si stanno rivelando all’altezza dei cosiddetti titolari, e solin un paio di casi mister Dossena può permettersi di scegliere davvero chi mandare in campo. SolBruscagin in difesa, Radrezza a centrocampo e Antenucci in attacco appaiono pronti per giocare dal primo minuto, tra quelli partiti inizialmente dalla panchina a Rimini. Il caso diè diverso: lui teoricamente sarebbe un titolarissimo al centro della difesa, se non fosse per la fascite plantare che lo sta tormentando dall’inizio della stagione. Finora per fortuna non si sono verificate troppe defezioni in contemporanea negli stessi ruoli, altrimenti il tecnico faticherebbe non poco a schierare una formazione competitiva. Il problema principale in vista della trasferta di Campobasso è nella zona nevralgica del campo.