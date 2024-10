Aston Martin, Alonso: “Un orgoglio lavorare con Newey. Ecco cosa gli ho scritto” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo oltre vent’anni da avversari, Fernando Alonso e Adrian Newey si apprestano a lavorare insieme in Aston Martin. Dopo una lunga attesa, infatti, il futuro dell’ingegnere britannico è stato svelato, e dal 2025 lavorerà per il team di Lawrence Stroll, soprattutto in vista del 2026, anno in cui cambieranno i regolamenti di F1. In un’intervista sui canali della scuderia, Alonso ha svelato anche di aver “contribuito” all’ingaggio di Newey con un suo messaggio: “Quando ha lasciato la Red Bull, speravo venisse da noi. Ho il suo numero, e gli ho scritto ‘Se pensi che ti piacerebbe una nuova sfida, mi piacerebbe molto lavorare con te un giorno’. Poi ho scoperto che Adrian e Lawrence erano in contatto, ricevevo aggiornamenti continui. Quando Adrian ha deciso di unirsi a noi, mi sono sentito felice e orgoglioso che credesse nel nostro progetto e volesse lavorare con noi“. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo oltre vent’anni da avversari, Fernandoe Adriansi apprestano ainsieme in. Dopo una lunga attesa, infatti, il futuro dell’ingegnere britannico è stato svelato, e dal 2025 lavorerà per il team di Lawrence Stroll, soprattutto in vista del 2026, anno in cui cambieranno i regolamenti di F1. In un’intervista sui canali della scuderia,ha svelato anche di aver “contribuito” all’ingaggio dicon un suo messaggio: “Quando ha lasciato la Red Bull, speravo venisse da noi. Ho il suo numero, e gli ho‘Se pensi che ti piacerebbe una nuova sfida, mi piacerebbe moltocon te un giorno’. Poi ho scoperto che Adrian e Lawrence erano in contatto, ricevevo aggiornamenti continui. Quando Adrian ha deciso di unirsi a noi, mi sono sentito felice eso che credesse nel nostro progetto e volessecon noi“.

