Al Mann torneranno a zampillare tre fontane storiche

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Sono patiti i lavori di restauro nel Giardino delledel Museo Archeologico Nazionale di Napoli. In circa centoventi giornile treche rappresentano il frutto di una commistione fra elementi in marmo provenienti da vasche antiche di epoca romana e strutture in muratura di mattoni di tufo intonacati. Gli interventi, finanziati grazie a un’erogazione liberale da parte di Acquacampania S.p.A. (Nepta- Gruppo Italgas), la società che gestisce l’Acquedotto della Campania Occidentale, saranno volti a rifunzionalizzare e valorizzare uno dei tre cuori verdi che, dopo il riallestimento del 2016, arricchiscono il percorso di visita del