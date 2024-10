Verso Italia-Belgio, Matteo Gabbia in panchina? La decisione di Luciano Spalletti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Matteo Gabbia comincerà dalla panchina la prossima partita della Nazionale in cui l’Italia affronterà il Belgio? La probabile scelta di Luciano Spalletti Esordio rimandato per Matteo Gabbia con la maglia della nazionale maggiore. Almeno dal primo minuto. Il commissario tecnico degli azzurri Luciano Spalletti dovrebbe escludere, salvo sorprese, il difensore dal Milan dall’undici di partenza in Italia-Belgio. Incontro valido per la terza giornata di Nations League in programma alle 20.45 di giovedì 10 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma. Luciano Spalletti non ha ancora preso una decisione definitiva riguardo la formazione titolare. Tuttavia, tutte le indicazioni della vigilia lasciano pensare che il reparto arretrato dell’Italia sarà formato da Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori. Dailymilan.it - Verso Italia-Belgio, Matteo Gabbia in panchina? La decisione di Luciano Spalletti Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)comincerà dallala prossima partita della Nazionale in cui l’affronterà il? La probabile scelta diEsordio rimandato percon la maglia della nazionale maggiore. Almeno dal primo minuto. Il commissario tecnico degli azzurridovrebbe escludere, salvo sorprese, il difensore dal Milan dall’undici di partenza in. Incontro valido per la terza giornata di Nations League in programma alle 20.45 di giovedì 10 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma.non ha ancora preso unadefinitiva riguardo la formazione titolare. Tuttavia, tutte le indicazioni della vigilia lasciano pensare che il reparto arretrato dell’sarà formato da Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori.

Nazionale - i convocati di Spalletti per Belgio e Israele : prima chiamata per Di Gregorio e Gabbia - . The post Nazionale, i convocati di Spalletti per Belgio e Israele: prima chiamata per Di Gregorio e Gabbia appeared first on SportFace. Portieri: Michele Di Gregorio (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Guglielmo Vicario (Tottenham); Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea ... (Sportface.it)