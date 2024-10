Metropolitanmagazine.it - Vasco Rossi presenta il libro ”Vivere – Living”, una raccolta di testi inediti del rocker

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) “” è ildiedito Edizioni Galleria Mazzoli, Modena, 2024: una racconta di pensieri, parole edel. ””,to ildiPhoto Credits: ANSAhato al Teatro Storchi di Modena il suo, “”, unadi, pensieri e parole che danno voce alle emozioni più intime del. Il volume non è statoto solo in italiano ma anche in inglese nella traduzione del poeta californiano Paul Vangelisti. Come riportato dalla Gazzetta di Modena: ”Considero questod’arte un riconoscimento, un premio, un oscar alle mie canzoni che sono state tradotte in inglese da questo poeta della beat generation, Paul Vangelisti. La beat generation è proprio la mia generazione in pratica, sono cresciuto con quelle poesie”.