Ilgiorno.it - Travolta da due furgoni sulla A4: Sandri morta a 24 anni

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Rovato (Brescia), 9 ottobre 2024 – Perde il controllo dell’auto, sbanda, finisce la corsa contro il guardrail in terza corsia e la macchina si mette di traverso. Lei scende frastornata, e non fa in tempo a realizzare l’accaduto che vienelmente. Duein transito non l’hanno vista in tempo e l’hanno sbalzata a molti metri di distanza, non lasciandole scampo. Ècosì lunedì seraBochra, ventiquattrenne originaria del Marocco residente a Chiari. La giovane aveva avuto un incidente mentre percorreva l’autostrada A4 e non ne è uscita viva. Lo schianto si è verificato poco dopo le 21 nel tratto tra Palazzolo sull’Oglio e Rovato, all’altezza del centro commerciale Le Porte Franche, a nemmeno un chilometro dal casello dove la malcapitata sarebbe uscita per tornare a casa.