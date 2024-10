Tragedia in Brasile: giovane attaccante ucciso a colpi di pistola (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una notizia tragica ha scosso il mondo del calcio brasiliano. Nella notte, Ricardo Emanuel Alcantara Paiva, noto come Ricardinho, ha perso la vita in una sparatoria subito dopo aver giocato una partita. L’attaccante, giovane promessa del Remo, era seduto sul marciapiede insieme a due amici quando sono stati colpiti da proiettili partiti da un’auto in corsa. Il tutto si è svolto sotto gli occhi increduli dei passanti nella cittadina di Marituba, nella regione metropolitana di Belém. Una sparatoria fatale L’episodio si è verificato poche ore dopo l’ultima partita di Ricardinho. Secondo le testimonianze raccolte dai media locali, il ventiduenne si era fermato a chiacchierare con due amici, seduti insieme sul bordo del marciapiede vicino allo stadio. Improvvisamente, una macchina nera si è avvicinata e da essa sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Thesocialpost.it - Tragedia in Brasile: giovane attaccante ucciso a colpi di pistola Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una notizia tragica ha scosso il mondo del calcio brasiliano. Nella notte, Ricardo Emanuel Alcantara Paiva, noto come Ricardinho, ha perso la vita in una sparatoria subito dopo aver giocato una partita. L’promessa del Remo, era seduto sul marciapiede insieme a due amici quando sono statiti da proiettili partiti da un’auto in corsa. Il tutto si è svolto sotto gli occhi increduli dei passanti nella cittadina di Marituba, nella regione metropolitana di Belém. Una sparatoria fatale L’episodio si è verificato poche ore dopo l’ultima partita di Ricardinho. Secondo le testimonianze raccolte dai media locali, il ventiduenne si era fermato a chiacchierare con due amici, seduti insieme sul bordo del marciapiede vicino allo stadio. Improvvisamente, una macchina nera si è avvicinata e da essa sono stati esplosi alcunidi

