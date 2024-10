Tragedia a Salsomaggiore: 70enne cade da un'impalcatura e muore (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gravissimo incidente sul lavoro a Salsomaggiore Terme nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre a Salsomaggiore Terme. Un uomo di 70 anni, che stava effettuando alcuni lavori di ristrutturazione all'interno di un'abitazione privata è caduto da un'impalcatura ed è morto sul colpo. Ha riportato infatti Parmatoday.it - Tragedia a Salsomaggiore: 70enne cade da un'impalcatura e muore Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gravissimo incidente sul lavoro aTerme nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre aTerme. Un uomo di 70 anni, che stava effettuando alcuni lavori di ristrutturazione all'interno di un'abitazione privata è caduto da un'ed è morto sul colpo. Ha riportato infatti

