Inter-news.it - Thuram e la strategia della Francia: Inter vigile sul recupero – SM

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Marcusè volato con la sua Nazionale per poter prendere agli impegni di Nations League contro Israele e Belgio: l’segue con attenzione il suo programma diavviato con la. LA SITUAZIONE – Marcusha avuto un problema alla caviglia nel corso dell’ultima sfida trae Torino, in cui ha brillato con la prima triplettasua esperienza in nerazzurro. Nonostante tale fastidio, il francese ha deciso di prendere parte alle prossime sfidein Nations League, concordando con lo staff medicoNazionale un percorso volto alin vista degli impegni dei transalpini. In particolare, la scelta sembra essere quella conservativa auspicata dall’per evitare peggioramenti delle sue condizioni fisiche.