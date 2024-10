Supplenze docenti 2024, nasce l’interpello – MAD. Ecco perché le scuole chiedono di inviare la domanda (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Supplenze anno scolastico 2024/25: la procedura dell'interpello, disciplinata dall'art. 13 comma 23 dell'OM n. 88/2024 ha sostituito il procedimento delle MAD, che tante problematiche ha creato nelle scuole. Già nelle prime settimane di attività scolastica ci si è resi conto che per alcune classi di concorso l'interpello costituirà l'ancora di salvezza per tante scuole. L'obiettivo è, ricordiamolo, quello di cercare di assicurare la presenza del docente abilitato o specializzato a fronte di Supplenze che fino allo scorso anno venivano attribuite con criteri poco controllabili. L'articolo Supplenze docenti 2024, nasce l’interpello – MAD. Ecco perché le scuole chiedono di inviare la domanda . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)anno scolastico/25: la procedura dell'interpello, disciplinata dall'art. 13 comma 23 dell'OM n. 88/ha sostituito il procedimento delle MAD, che tante problematiche ha creato nelle. Già nelle prime settimane di attività scolastica ci si è resi conto che per alcune classi di concorso l'interpello costituirà l'ancora di salvezza per tante. L'obiettivo è, ricordiamolo, quello di cercare di assicurare la presenza del docente abilitato o specializzato a fronte diche fino allo scorso anno venivano attribuite con criteri poco controllabili. L'articolo– MAD.ledila

