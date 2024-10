Sinner trova il tabellone più duro possibile a Shanghai: Medvedev e Alcaraz come a Wimbledon (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jannik Sinner si prepara per affrontare un tabellone sicuramente impegnativo. Lo si era compreso già dal sorteggio che il percorso nel Masters1000 di Shanghai non avrebbe riservato match comodi e già l’ottavo di finale odierno contro Ben Shelton, tennista da top-10 per come sa esprimersi sul cemento veloce outdoor, è stato un primo banco di prova probante. L’ha superato Jannik, dimostrando ancora una volta le sue doti di grande concentrazione, tirando fuori il meglio nei momenti decisivi della partita. Riuscire a vincere il primo set 6-4, con Shelton che ha messo in campo il 95% di prime lo sa solo lui come sia stato possibile. Tuttavia, di tempo per tirare il fiato non ce ne sarà dal momento che domani il pusterese è atteso da un’altra partita complicata. Oasport.it - Sinner trova il tabellone più duro possibile a Shanghai: Medvedev e Alcaraz come a Wimbledon Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Janniksi prepara per affrontare unsicuramente impegnativo. Lo si era compreso già dal sorteggio che il percorso nel Masters1000 dinon avrebbe riservato match comodi e già l’ottavo di finale odierno contro Ben Shelton, tennista da top-10 persa esprimersi sul cemento veloce outdoor, è stato un primo banco di prova probante. L’ha superato Jannik, dimostrando ancora una volta le sue doti di grande concentrazione, tirando fuori il meglio nei momenti decisivi della partita. Riuscire a vincere il primo set 6-4, con Shelton che ha messo in campo il 95% di prime lo sa solo luisia stato. Tuttavia, di tempo per tirare il fiato non ce ne sarà dal momento che domani il pusterese è atteso da un’altra partita complicata.

