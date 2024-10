Se sei un genitore pigro non devi preoccuparti, secondo l’esperta: “Aiuta a crescere figli più autonomi” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per la psicologa Caitlin McLear, essere genitori un po' più pigri non sarebbe affatto un male, ma anzi favorirebbe l'indipendenza e il problem-solving dei figli. L'esperta ha quindi individuato alcuni consigli per evitare di essere mamme o papà troppo invadenti e, perché no, ritagliarsi un po' di tempo per sé stessi. Fanpage.it - Se sei un genitore pigro non devi preoccuparti, secondo l’esperta: “Aiuta a crescere figli più autonomi” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per la psicologa Caitlin McLear, essere genitori un po' più pigri non sarebbe affatto un male, ma anzi favorirebbe l'indipendenza e il problem-solving dei. L'esperta ha quindi individuato alcuni consigli per evitare di essere mamme o papà troppo invadenti e, perché no, ritagliarsi un po' di tempo per sé stessi.

