Rogo in cascina. Distrutta tensostruttura

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Cremona)allaSanta Fausta, a Pescarolo. Intervento dei vigli del fuoco con tre squadre, un’autopompa e due autobotti poco prima delle quattro della scorsa mattina per un incendio che ha interessato unadove sono ospitate circa 800 rotoballe. In seguito, in supporto alle operazioni, sono intervenuti i volontari del distaccamento dei vigili del fuoco di Orzinuovi. Il fuoco ha avvolto in breve tutta la struttura, divorandola senza scampo. Fortunatamente lasorge lontano da animali e abitazione. Nella loro opera di spegnimento i vigili del fuoco di Cremona sono stati aiutati anche dalla fitta pioggia che a tratti è caduta. Grazie al tempestivo e massiccio intervento dei pompieri, l’incendio è stato circoscritto, pur nel suo grande fronte di fuoco.