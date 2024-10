Ridurre le emissioni: Italtrans punta sui biocarburanti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Italtrans fa un altro passo avanti sulla strada della sostenibilità: dal mese di settembre, infatti, oltre un centinaio di mezzi della flotta – in particolare quanti fanno rifornimento nell’hub di Calcinate – ha cominciato ad essere alimentato con il nuovo Gasolio HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Si tratta di un olio vegetale idrotrattato prodotto secondo i principi dell’economia circolare. Viene ricavato, infatti, dalla lavorazione di materie di scarto rinnovabili di tipo paraffinico – come olio vegetale, sego o olio da cucina usato – e in parte residuale di oli vegetali. La sua composizione priva di idrocarburi fossili e il basso contenuto di carbonio lo differenziano dal diesel e lo rendono un carburante sostenibile grazie ai bassi livelli di emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici. Bergamonews.it - Ridurre le emissioni: Italtrans punta sui biocarburanti Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)fa un altro passo avanti sulla strada della sostenibilità: dal mese di settembre, infatti, oltre un centinaio di mezzi della flotta – in particolare quanti fanno rifornimento nell’hub di Calcinate – ha cominciato ad essere alimentato con il nuovo Gasolio HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Si tratta di un olio vegetale idrotrattato prodotto secondo i principi dell’economia circolare. Viene ricavato, infatti, dalla lavorazione di materie di scarto rinnovabili di tipo paraffinico – come olio vegetale, sego o olio da cucina usato – e in parte residuale di oli vegetali. La sua composizione priva di idrocarburi fossili e il basso contenuto di carbonio lo differenziano dal diesel e lo rendono un carburante sostenibile grazie ai bassi livelli didi gas serra e di inquinanti atmosferici.

