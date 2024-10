Queste Salomon indossate da Timothée Chalamet sono perfette con una canottiera bianca e pantaloni morbidi anni '50 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il prossimo film di Timothée Chalamet, Marty Supreme, ruota intorno a un campione di ping pong che, involontariamente e ancora prima della fine delle riprese, è diventato un eroe del menswear. Sì, c'è il tocco magico del regista Josh Safdie. Senza contare la firma del direttore della fotografia Darius Khondji. Dopo una sfilza di outfit notevoli visti sul set di New York, potrebbe però trattarsi anche della nascita di un fashion movie. Il segno distintivo di un abito di scena d'epoca realmente senza tempo? L'abbinamento impeccabile con le Salomon super futuristiche che Timothée Chalamet indossa nel tempo libero. Conosciute come XA Pro 3D V9, le sneaker scelte da Chalamet sono state presentate all'inizio dell'anno, le ultime nate della serie XA Pro 3D. Non sono hype come altri modelli della Salomon, come l'XT-4, l'XT-6 o l'ACS Pro, ma non è detto che non lo diventeranno. Gqitalia.it - Queste Salomon indossate da Timothée Chalamet sono perfette con una canottiera bianca e pantaloni morbidi anni '50 Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il prossimo film di, Marty Supreme, ruota intorno a un campione di ping pong che, involontariamente e ancora prima della fine delle riprese, è diventato un eroe del menswear. Sì, c'è il tocco magico del regista Josh Safdie. Senza contare la firma del direttore della fotografia Darius Khondji. Dopo una sfilza di outfit notevoli visti sul set di New York, potrebbe però trattarsi anche della nascita di un fashion movie. Il segno distintivo di un abito di scena d'epoca realmente senza tempo? L'abbinamento impeccabile con lesuper futuristiche cheindossa nel tempo libero. Conosciute come XA Pro 3D V9, le sneaker scelte dastate presentate all'inizio dell'anno, le ultime nate della serie XA Pro 3D. Nonhype come altri modelli della, come l'XT-4, l'XT-6 o l'ACS Pro, ma non è detto che non lo diventeranno.

