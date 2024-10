Poste Italiane: operativo l'ufficio di Montelupo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayDa domani (10 ottobre) tornerà nuovamente operativo al pubblico l’ufficio postale di Montelupo Fiorentino.Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di via Raffaello Caverni, 1 a Montelupo Fiorentino finalizzati Firenzetoday.it - Poste Italiane: operativo l'ufficio di Montelupo Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayDa domani (10 ottobre) tornerà nuovamenteal pubblico l’postale di Montelupo Fiorentino.Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di via Raffaello Caverni, 1 aFiorentino finalizzati

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Poste Italiane : Piedimonte San Germano - l’ufficio postale torna operativo in versione “Polis” con i servizi Inps - Ha riaperto ieri nella sua sede storica l’ufficio postale di Piedimonte San Germano, in viale Dei Mille, Snc. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede di Piedimonte San Germano finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della... (Frosinonetoday.it)

Passaporti - iter più snello grazie alle Poste : servizio operativo in 12 uffici romani (e in 212 piccoli Comuni) - it. Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso la semplificazione delle procedure amministrative e si inserisce nel contesto di un più ampio impegno volto a facilitare l’accesso ai servizi pubblici per i cittadini. Poste Italiane, con questa azione, conferma il proprio ruolo strategico come facilitatore di servizi per la popolazione, andando incontro alle esigenze di una cittadinanza ... (Ildenaro.it)