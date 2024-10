“Medio Oriente un anno dopo”, Fondazione Med-Or mette due voci a confronto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Faccia a faccia tra due esponenti chiave, uno di Israele, uno di un grande paese arabo, su quanto sta succedendo in Medio Oriente. La Fondazione Med-Or ha organizzato l’evento “Medio Oriente un anno dopo”, un confronto tra Ebtesam Al-Ktbi, fondatrice e presidente dell’Emirates Policy Center Emirati Arabi Uniti e Davide Meidan, già alto dirigente dell’intelligence israeliana. “Oggi è una giornata molto importante, per la prima volta in Italia una esponente di un grande paese arabo e un esponente di Israele decidono di discutere apertamente sul dopo 7 ottobre”, le parole del presidente della Fondazione Med-Or, Marco Minniti, “non è una cosa scontata, la vostra presenza qui è un grande onore”. Unlimitednews.it - “Medio Oriente un anno dopo”, Fondazione Med-Or mette due voci a confronto Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Faccia a faccia tra due esponenti chiave, uno di Israele, uno di un grande paese arabo, su quanto sta succedendo in. LaMed-Or ha organizzato l’evento “un”, untra Ebtesam Al-Ktbi, fondatrice e presidente dell’Emirates Policy Center Emirati Arabi Uniti e Davide Meidan, già alto dirigente dell’intelligence israeliana. “Oggi è una giornata molto importante, per la prima volta in Italia una esponente di un grande paese arabo e un esponente di Israele decidono di discutere apertamente sul7 ottobre”, le parole del presidente dellaMed-Or, Marco Minniti, “non è una cosa scontata, la vostra presenza qui è un grande onore”.

