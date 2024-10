Mateo Retegui e l'importanza dello scouting: perché la Nazionale lo ha notato prima dei club di Serie A? (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Mateo Retegui è una sorpresa o bisognava attendersi un exploit del genere? La domanda circola da giorni, specialmente dopo la tripletta rifilata Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024)è una sorpresa o bisognava attendersi un exploit del genere? La domanda circola da giorni, specialmente dopo la tripletta rifilata

Atalanta Genoa 1-0 LIVE : VANTAGGIO con Mateo Retegui - A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra Atalanta e Genoa: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live A Bergamo, Atalanta e Genoa si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2024/25. ATALANTA GENOA LIVE SERIE A 2024/2025: LA CRONACA (F5 per aggiornare la diretta) 24? GOAL DELL’ATALANTA! […]. (Calcionews24.com)

Mateo Retegui è un NUOVO CALCIATORE DELL’ATALANTA. Ecco il comunicato UFFICIALE - Ecco il comunicato della società nerazzurra Ora è ufficiale, Mateo Retegui è un nuovo giocatore dell’Atalanta. UFFICIALE- Mateo Retegui è un nuovo giocatore dell’Atalanta. Ecco il comunicato ufficiale. Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da Genoa CFC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mateo Retegui, 25enne attaccante della […]. (Calcionews24.com)

Atalanta - arriva Mateo Retegui dal Genoa : già sostenute le visite mediche - Colpo di scena clamoroso quello avvenuto nelle scorse ore per quanto riguarda il futuro del centravanti Mateo Retegui. . . L’Atalanta è riuscita a chiudere la trattativa per l’attaccante del Genoa Mateo Retegui: il giocatore ha già sostenuto le visite mediche con i bergamaschi. . eu. L’Atalanta, dopo il grave infortunio di Gianluca Scamacca, ha accelerato del trattative per. (Sportnews.eu)