Marco Rizzo senza freni | Mi piace la gnocca posso dirlo? Non mi dovete rompere le pa**e

"Mi piace la gnocca". Parole e musica di Marco Rizzo volto storico della sinistra radicale e candidato a presidente dell'Umbria per Democrazia Sovrana e Popolare. Una rivendicazione che fa il paio con un j'accuse al politicamente corretto, vero o presunto che sia, almeno in fatto di sessualità

