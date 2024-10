“Maleducata” è il nuovo singolo di Tekla (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dall’11 ottobre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Maleducata”, il nuovo singolo di Tekla per LaPop. “Maleducata” è un brano che si presenta come un’intensa espressione musicale di chitarra e voce, caratterizzata da forti stop ritmici. L’atmosfera folk e leggera racconta una storia ambigua, in cui l’amore si estende oltre la semplice relazione tra due persone. Attraverso le dinamiche relazionali, esploriamo la nostra essenza e le maschere che indossiamo. La canzone narra di confusione e incertezze nei rapporti, creando una matrice instabile di picchi emotivi e reazioni imprevedibili. Da una fredda apatia si passa all’intenso ardore di una connessione profonda. I morsi, i tramonti, i discorsi diventano scelte decisive di fronte a chi riesce a smuovere qualcosa dentro di noi. Laprimapagina.it - “Maleducata” è il nuovo singolo di Tekla Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dall’11 ottobre 2024 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, ildiper LaPop. “” è un brano che si presenta come un’intensa espressione musicale di chitarra e voce, caratterizzata da forti stop ritmici. L’atmosfera folk e leggera racconta una storia ambigua, in cui l’amore si estende oltre la semplice relazione tra due persone. Attraverso le dinamiche relazionali, esploriamo la nostra essenza e le maschere che indossiamo. La canzone narra di confusione e incertezze nei rapporti, creando una matrice instabile di picchi emotivi e reazioni imprevedibili. Da una fredda apatia si passa all’intenso ardore di una connessione profonda. I morsi, i tramonti, i discorsi diventano scelte decisive di fronte a chi riesce a smuovere qualcosa dentro di noi.

