Lube la versione di Gargiulo | A Milano un passaggio a vuoto

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Numeri alla mano è stato probabilmente il giocatore dellapiù preciso e meno fallace domenica nel ko 3-0 patito a. Giovanni Mariaha chiuso la prima trasferta di regular season di Civitanova con 9 punti, un bottino più che discreto (senza far muri) per un centrale e soprattutto ha saputo attaccare con un buonissimo 9/11. Mentre i compagni litigavano con il servizio e non sembravano loro stessi al punto che Medei ha affermato "la squadra ha snaturato la propria pallavolo nei momenti più complessi dell’incontro".è stato valido anche in quel fondamentale, tanto da battere 14 volte sbagliando solo in due occasioni. Non ha fatto ace, a differenza ad esempio di Poriya (due), ma nessuno ha avuto la sua percentuale di efficacia dai nove metri. Ieri è intervenuto a Radio Arancia, media partner della