Oasport.it - LIVE Valerenga-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Beccari-Jorgensen-Cantore trio offensivo titolare

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.25 Esordio europeo in Norvegia fondamentale per il cammino della. Vietato sottovalutare l’avversario sulla carta più abbordabile nel girone C (completato da Bayern Monaco ed Arsenal). Le bianconere vivono un ottimo stato di forma, le sette vittorie in altrettante gare stagionali sono un ottimo biglietto da visita ma ini dettagli e gli episodi fanno la differenza. Servono 3 punti per lanciarsi e mandare un messaggio chiaro al girone. 20.10 Sei cambi apportati da Mister Massimiliano Canzi per il primo ballo europeo della sua. Tante novità rispetto all’ultima sfida in campionato contro la Sampdoria. Tra i pali Peyraud-Magnin sostituisce Proulx, nel terzetto difensivo Lenzini rileva Kullberg.