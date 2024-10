Ilrestodelcarlino.it - L’Ancona troverà un Teramo in crescita

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Perquello di ieri è stato il primo allenamento al Coppo di Sirolo. Inizialmente sotto un cielo plumbeo, poi sotto la pioggia, la squadra di Gadda, dopo aver ascoltato le parole del mister, ha ripreso la preparazione verso la partita dicominciando a lavorare sul campo gestito dalla Nuova Sirolese. Manto erboso pressoché in perfette condizioni, ampi spazi dietro la porta per lavoro fuori dal campo e poco più in là, oltre la palestra, anche un terreno di gioco in terra battuta, testato dallo staff tecnico e considerato abbastanza morbido per permettere eventuali allenamenti alternativi al sintetico del Dorico.