Lettera43.it - Israele prepara la risposta all’Iran, mercoledì Biden sentirà Netanyahu

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) È prevista per oggi,9 ottobre, una telefonata tra il presidente americano Joee il premier israeliano Benyaminper discutere dei piani diper colpire l’Iran, in seguito all’attacco della settimana scorsa. Lo riporta Axios, citando come fonte tre funzionari statunitensi e precisando che si tratta del primo colloquio tra i due dopo due mesi di tensione riguardo alla guerra in Medio Oriente. «Vogliamo usare la telefonata per cercare di definire i limiti della ritorsione israeliana», ha detto un funzionario americano. La fonte ha affermato che gli Stati Uniti vogliono assicurarsi cheattacchi obiettivi significativi in ??Iran, senza essere sproporzionati.