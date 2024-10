Game-experience.it - Indiana Jones e l’Antico cerchio, Microsoft presenta l’Xbox Series X con controller personalizzati

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)ha deciso di celebrare l’uscita dindo una XboxX e, contraddistinti ovviamente da un’estetica volta ad omaggiare l’archeologo più famoso al mondo. Precisiamo immediatamente che questi prodotti non saranno acquistabili normalmente visto che faranno parte di un concorso speciale. Come leggiamo su Xbox Wire, l’hardware è racchiuso in una scatola puzzle ispirata al gioco che i fan dovranno risolvere “per avere la possibilità di vincere il tesoro al suo interno”. Il colosso americano ha precisato che sono state necessarie più di 350 ore di lavorazione artigianale per creare un hardware personalizzato con tanto di una scatola puzzle.