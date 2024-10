Lanazione.it - Il maltempo crea disagi. Frane e allagamenti . All’alba la piena del Serchio

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilampiamente previsto dall’allerta meteo arancione per la giornata di ieri ha prodotto diverse criticità soprattutto nelle aree della Valle del, con intensa pioggia, alternata a forti raffiche di vento e a sprazzi di apparente tregua, seguita dalla ripresa dei fenomeni più intensi fino alla tarda serata. Ieri, alle ore 16.30 il fiumea Monte S.Quirico ha fatto registrare gli stessi valori di lunedì (0,32 metri sullo zero idrometrico e portata di 66.000 litri al secondo). La previsione indicava un aumento fino a 2,20 metri sullo zero idrometrico per l’alba di stamani dopo le ore 4.15. Tante le chiamate arrivate ieri ai vigili del fuoco per interventi sulla viabilità, resa pericolosa perlopiù da alberi caduti sulle carreggiate, smottamenti edei versanti.