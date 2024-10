“Il 7 ottobre tutti a ricordare Israele mentre il ministro Tajani era alla sagra dell’uva di Marino”: show di Renzi in Senato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Matteo Renzi attacca la presidente del Consiglio e i due vicepremier per l’assenza o le “distrazioni” avute a livello internazionale – a suo avviso – nei giorni clou della crisi mediorientale, con l’anniversario del 7 ottobre, e della guerra in Ucraina. Il leader di Italia viva lo fa al Senato, durante il suo intervento in Aula sul Piano strutturale di bilancio. In quei giorni “Meloni sta sul suo luogo preferito, WhatsApp, a cercare la talpa della chat. Chi è stata la talpa infame, ha scritto. In quest’aula si è seduto Alessandro Manzoni che ha scritto ‘La storia della colonna infame’. Noi siamo passati dalla colonna infame al futuro della talpa infame. Un incrocio tra un videogame e un talk”. Ilfattoquotidiano.it - “Il 7 ottobre tutti a ricordare Israele mentre il ministro Tajani era alla sagra dell’uva di Marino”: show di Renzi in Senato Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Matteoattacca la presidente del Consiglio e i due vicepremier per l’assenza o le “distrazioni” avute a livello internazionale – a suo avviso – nei giorni clou della crisi mediorientale, con l’anniversario del 7, e della guerra in Ucraina. Il leader di Italia viva lo fa al, durante il suo intervento in Aula sul Piano strutturale di bilancio. In quei giorni “Meloni sta sul suo luogo preferito, WhatsApp, a cercare la talpa della chat. Chi è stata la talpa infame, ha scritto. In quest’aula si è seduto Alessandro Manzoni che ha scritto ‘La storia della colonna infame’. Noi siamo passati dcolonna infame al futuro della talpa infame. Un incrocio tra un videogame e un talk”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Jobs Act : Renzi - 'dal 1°ottobre partono comitati per No a referendum' - Perchè la destra ha votato contro il Jobs Act ma nel Pd il 90% ha votato a favore. Ma per noi questo referendum è fantastico. Così Matteo Renzi all'assemblea di Iv. Su questo li mettiamo in fuorigioco. (Adnkronos) - "Abbiamo registrato il sito sul referendum Jobs Act e dal primo di ottobre partiranno i comitati per il No al referendum sul Jobs Act. (Liberoquotidiano.it)