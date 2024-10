Ilfattoquotidiano.it - Gennaro Fiscarelli scomparso da Cerignola: l’auto carbonizzata, la macchia di sangue e il telefono spento. Cosa sappiamo finora

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Uscito di casa sabato sera dopo aver preso appuntamento con un amico, non è più rientrato., 32enne con precedenti penali per droga, è(Foggia) il 5 ottobre. A denunciare la scomparsa, la madre con cui il giovane abita. Poco distante dalla sua abitazione, martedì mattina, gli uomini della Sis dei Carabinieri hanno rintracciato unadisull’asfalto. Laematica è stata isolata e reperta dalla scientifica per essere sottoposta a esami che permetteranno di comprendere se appartenga al 32enne. Martedì mattina è stata rinvenuta la sua auto, una Fiat Bravo color amaranto,in una zona di campagna. I cani molecolari impiegati per la ricerca hanno fiutato tracce del giovane in una contrada di Via Scarafone (dove è stata trovata).